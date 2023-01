El alcalde de la provincia de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, exigió a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que se retracte sobre sus expresiones que señalan que: “Puno no es el Perú”, y pida disculpas a la población.

“Quiero expresar mi profunda preocupación e indignación por los términos empleados por la señora...que son despectivos y excluyentes que no ayudan a tender ningún puente...desde el corazón de la región, Juliaca, le digo que Puno si es parte del Perú, somos la región que la puso...como vicepresidenta, sin embargo, somos la región que tiene más necesidades, no tenemos obras de saneamiento, no tenemos infraestructura educativa, somos la región que no hemos sido escuchados”, mencionó la autoridad edil.

“Le pido que se retracte ya que somos un pueblo trabajador y que fuimos excluidos por mucho tiempo y que las justas demandas de la población obedecen a que no hemos sido escuchados y, al contrario...hemos sido utilizados políticamente para que usted sea elegida. Sus palabras no ayudan al dialogo, solo exacerban a la población quienes nos sentimos heridos y ofendidos”, puntualizó la autoridad municipal.

Respecto a la crisis política-social refirió que, “los alcaldes no podemos iniciar las obras que tanto necesita nuestra población con el poco presupuesto que destina el gobierno central, le invoco a que se corrija en sus términos y pida disculpas a la población de Juliaca y la región Puno”, finalizó.

Durante la conferencia de prensa, el burgomaestre juliaqueño se encontraba acompañado por la primera regidora Marleny Mamani Ramos.