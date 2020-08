Solo hay sitio para 4 muertos por COVID-19 en EsSalud Puno

La Defensoría del Pueblo advirtió a la Red Asistencial de EsSalud Puno para que habilite un espacio para el almacenamiento de cadáveres que genere la enfermedad COVID-19, según reza el oficio N° 212-2020-DP/OD PUNO.

Hasta el cierre de la presente nota, la Dirección Regional de Salud de Puno (Diresa) confirmó el fallecimiento de 218 personas a causa del coronavirus SARS-cov-2.

“Hemos advertido que el hospital III de EsSalud Puno cuenta con un mortuorio cuya capacidad es solamente para cuatro cadáveres, no cuenta con cámara frigorífica, y no tiene un lugar para el almacenamiento de fallecidos por COVID-19, por lo que no se estaría cumpliendo con el protocolo de manejo de cadáveres”, sostuvo el jefe de la oficina defensorial en la región, Jacinto Ticona Huamán.

COORDINACIÓN. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo exigió a la Red Asistencial Puno para que coordine con la funeraria encargada, el traslado de los cadáveres COVID-19 al cementerio en el menor tiempo posible.

Asimismo, se demandó que comunique a los familiares oportunamente sobre el fallecimiento que sufran alguno de sus parientes en el hospital III de Essalud Puno a fin de proceder a la exhumación o cremación según lo establecido en las normas.

NORMAS. Ticona Huamán recordó que las medidas que se implementen deben cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en la Directiva Sanitaria N° 087-MINSA/2020/DIGESA, que aprueba la guía para el manejo de cadáveres por COVID-19.