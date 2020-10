La congresista de la República Irene Carcausto Huanca, ejerciendo funciones de fiscalización, solicitó al Gobierno Regional de Puno, para que, por medio de la Dirección del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, se pueda informar sobre las condiciones de los ambientes destinados para la instalación de la planta de oxígeno.

Como se sabe este lunes se puso en funcionamiento la planta generadora de oxígeno que fue adquirida con fondos recaudados a través de la campaña “Oxigenatón Puno”, donde se contó con la participación de la colectividad en general.

Observaciones

Según se conoció, el 05 de octubre la planta de la Oxigenatón recién tuvo la protección de un cobertizo; la empresa alemana que instaló la planta, manifestó que dichos ambientes no garantizan la conservación de la misma, porque no se tienen puertas, ni ventanas, lo que no solo genera el ingreso de tierra y polvo, sino que podría ser pasible del extravío de algún elemento, por falta de seguridad.

La congresista Carcausto Huanca, indicó que esta planta de oxígeno es muy representativa, porque es el esfuerzo conjunto de la población y de algunas autoridades que sin acudir al erario público la compraron, “imagínese son 1 millón 200 mil soles que le pertenecen al pueblo y tenemos que cuidar la planta es nuestra obligación” finalizó.