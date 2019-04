Tres perros atacaron salvajemente a mujer en Juliaca

Síguenos en Facebook

Una pobladora fue salvajemente atacada por tres perros metizos con cruce de la raza Mastín, cuando se desplazaba por el jirón Los Rosales con Héroes del Pacífico en la ciudad de Juliaca; ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas de ayer.

La víctima ha sido identificada como Eustaquia Ticona de Capayqui (53), quien fue atacada por los tres canes, los que serían de su vecina y andaban sueltos convirtiéndose en un verdadero peligro para todos los moradores.

Según contaron algunos testigos a los agentes de Serenazgo, los perros se lanzaron contra la mujer y la atacaron provocándole heridas en varias partes del cuerpo, hasta que la víctima quedó casi inconsciente, tendida en medio de la calle.

Fue necesaria la presencia de los propietarios de los animales para que estos dejen de atacarla y pueda ser auxiliada por sus vecinos y familiares.

La supuesta dueña de los canes seria Yanet Colque Colque (30), quien no quiso hacerse responsable de las consecuencias.

“Me atacaron y me mordieron en la cabeza, brazos, manos y piernas, no podía soltarme, estaban rabiosos, no deben soltarlo a la calle, esos perros pueden matar personas”, dijo la víctima entre sollozos y sangrando por las lesiones que le provocaron con sus poderosas madíbulas.

Auxilio. Los serenos llevaron a la mujer a la Clínica Americana donde ha sido atendida por el médico Héctor Huamán Farfán, quien diagnosticó heridas múltiples.

Tras lo sucedido, el personal del Departamento de Zoonosis se trasladó al lugar para ubicar a los perros y someterlos a exámenes que descarten posible rabia, pero no tuvieron la colaboración de los propietarios.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos una tenencia responsable, con mucha más razón si se trata de perros de razas peligrosas que deben estar empadronados por la municipalidad.

El caso viene siendo investigado por el área correspondiente, por el momento sinresultado alguno.