Usuarios protestan contra Electro Puno en Juliaca

Decenas de ciudadanos realizan largas filas en las inmediaciones de la empresa Electro Puno en Juliaca con el objeto de reclamar sobre el excesivo monto en sus facturaciones.

Los molestos usuarios señalaron que a pesar del bono de electricidad, los recibos de los últimos meses fueron emitidos con montos altos, cuyo hecho generó molestia entre los pobladores que tratan de presentar su reclamo.

“Antes pagaba 25 soles mensual, ahora ha venido mil 400 soles, no entendemos qué pasó, queremos una explicación, ya no podemos soportar este abuso”, refirió otro de los usuarios. Dijo que durante 3 días hizo cola para presentar su reclamo y todavía no dan respuesta. Los pobladores protestaron con recibo en mano.