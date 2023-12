Cuando el grupo Surandino interpreta el santiago Rico rico en una fiesta santiaguera, un matrimonio o algún cumpleaños, los fans se descontrolan, porque los chicos bajan del escenario, bailan y cantan con el público.

La jocosa letra identifica a muchos corazones incomprendidos, o los que encontraron un buen amor, tras una decepción.

“Porque me dejaste, porque te marchaste, tomando cerveza traté de olvidarte. Ahora que volviste, quieres que te quiera, quieres que te ame, quieres rico, rico. Eso, eso, eso es imposible. Eso, eso, chola cuchisiqui”, canta Maykol Lanazca y se arma la fiesta.

Precisamente, Maykol Lanazca, que antes de su éxito, era el saxofonistas del grupo, recordó que en plena pandemia tenía una letra, que faltaba pulir y recurrió a su mamá que también era artista. Esto con la finalidad de incluir algunas palabras en quechua, como “chola cuchisiqui”, que le canta a las chicas. Este detalle, le agradece a su progenitora, que hoy lo ilumina en el cielo.

“A mi me gustaba cantar, pero no había la oportunidad y en la pandemia, el anterior cantante se fue, no había quien interprete y yo empecé con mis temas”, recuerda Maykol, que está feliz que junto a Surandino, hayan puesto de moda al santiago que se baila en todo el Perú y el mundo.

destaca. Fredy Romero, comentó que para incluir el santiago y el huaylarsh, en las interpretaciones del grupo han realizado todo un trabajo de investigación a fin de no trastocar la autenticidad de cada pueblo. Mencionó que han viajado por Europa en mayo, llevando la música del centro del país y del Valle del Mantaro. En junio, tendrán una gira por los Estados Unidos.

Acotó que las empresas que realizan grandes eventos en Lima, toman ahora a Surandino como referente del centro del país. El 19 de diciembre se presentan junto a otros artistas como el grupo Kjantu de los hermanos Quintanilla, Carlos Miguel, el heredero del grupo Guinda, entre otros. En el concierto presentarán sus nuevos temas y esperan que tengan el mismo éxito.