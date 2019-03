Agricultor da trabajo a tres venezolanos y sufre robo de S/ 8,000 y automóvil

Síguenos en Facebook

Un agricultor del sector Alto Tomasiri, en el distrito Sama Las Yaras, fue víctima de robo de su automóvil Toyota de placa EO-1260 y dinero en efectivo por S/ 8,000, y acusa como presuntos autores a tres jóvenes venezolanos que había contratado para trabajos eventuales en su chacra.

Francisco Ninaja Ale (68) nunca pensó que por hacer una obra de bien, dando trabajo a extranjeros que salieron de su país por la crisis económica, pasaría momentos difíciles al ser presuntamente dopado y encerrado en su vivienda.

Según contó el veterano agricultor, el jueves por la noche se dirigía de la ciudad hacía Alto Tomasiri en un bus de servicio público, y tres extranjeros (una mujer y dos hombres) de entre 22 a 24 años caminaban por un costado de la carretera Panamericana Sur, altura del monumento del Campo de la Alianza, y el chofer les hizo subir para darles un aventón hasta el control aduanero Tomasiri.

“Estaban con sus maletas y en el vehículo decían que no tenían dinero para comer, por eso me compadecí y les ofrecí trabajo, alimentación y casa por unos días, ya que me ayudarían en unas plantaciones de olivo, pero no pensé que eran ladrones”, dijo Ninaja.

Según el denunciante, los venezolanos trabajaron en el campo sin inconvenientes los días viernes y sábado y se les pagó S/ 40 a cada uno como jornal, y por la noche dijeron que querían tomarse unas cervezas. Ninaja los vendió porque también tiene su pequeña bodega, y fue invitado a compartir en la reunión.

Al llegar domingo los extranjeros aprovecharon que el dueño de la casa estaba mal de salud y lo encerraron en una habitación, en la asociación Palermo, Mz. V, Lt. 2, sustrajeron el vehículo y dinero producto de la venta de la cosecha de cebolllas.

“Unos vecinos se dieron cuenta que se llevaban mi vehículo, luego mis hijos llegaron desde Tacna para rescatarme, teniendo que romper la puerta de un cuarto con comba para sacarme. Parece que también me drogaron”, dijo.

La Policía de Carreteras a las 20:40 h del domingo reportó el hallazgo del vehículo EO-1260 en un descampado del distrito Las Yaras, a la altura del kilómetro 1,259 de la carretera Panamericana Sur y cerca a un peaje.