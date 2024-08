Sobre la desaprobación del Concejo Distrital de Sama a viabilizar las funciones del municipio del centro poblado Boca del Río, que podría significar que desaparezca y quede reducida a una agencia municipal; el burgomaestre del balneario Juan Mamani Huayna indicó que ya se presumía el resultado de la sesión.

MIRA ESTO | Tacna: Municipio de Boca del Río podría convertirse en agencia municipal

“Ya presumíamos que eso iba a pasar, ellos quieren que el municipio de Boca del Río desaparezca, la ley dice que los centros poblados que estén en funcionamiento no pueden ser desactivados, Boca del Río está en funcionamiento, así que el argumento del concejo de Sama no es válido” señaló.

Rechaza argumentos de Sama

Subrayó que los alegatos de los regidores no son verdaderos ya que dicen que no informan los ingresos y egresos de Boca del Río a Sama. “Yo rechazo categóricamente ello porque desde el primer día de mi gestión tuve que informar cada mes y eso lo he demostrado con documentos”, acuñó.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Detienen dos policías por disparar a conductor de vehículo con supuesto contrabando

Anunció que la semana que viene va a solicitar la suspensión del alcalde de Sama y en lo que respecta al proceso de adecuación ya han enviado al municipio provincial de Tacna un documento solicitando la adecuación de oficio.

Asegura tener más de 1 000 habitantes

Reconoció que al inicio solo habían 72 pobladores con DNI de Boca del Río pero que ahora serían más de 1 000. El proceso de adecuación exigido de acuerdo a las leyes dadas desde el 2005 dejaron desactivados los municipios de los centros poblados Leguía, La Natividad y Francisco Bolognesi. Actualmente su administración se encuentra a cargo enteramente del municipio provincial de Tacna y han desaparecido los cargos de alcalde y regidores en dichos sectores.