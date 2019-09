Alcalde habló tres veces con dirigente pero este solo le insinuó acusación

Síguenos en Facebook

El alcalde provincial Julio Medina Castro, en declaraciones a una emisora local, reconoció que sostuvo tres reuniones con el presidente de la Asociación San Agustín, Agustín Calderón, de quien dijo no le contó exactamente la acusación que hizo el pasado viernes pero sí le insinuó ciertos actos de corrupción.

Narró que Calderón primero en la MPT lo invitó al aniversario de la asociación, luego hablaron de la misma y a invitarlo a una asamblea, y la tercera cita fue por la adjudicación y titulación. Pero Medina también señaló que recibió al otro grupo de esa asociación, que se quejaron de cobros excesivos. “Él (Calderón) me dijo algo pero sin sustento, no fue claro, no habló montos”, precisó.

Sobre el regidor Wilfredo Flores Quispe, dijo que este solo puede ser vacado en sesión y por el JNE, y que seguirá al frente de la Comisión de Desarrollo Urbano.