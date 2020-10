​Alcalde Julio Medina niega favorecimiento en contrato

El alcalde provincial Julio Medina Castro se defendió de haber incurrido en irregularidades al alquilar una camioneta de la ciudadana Tiffany Alanoca, razón por la cual se pidió su vacancia al Jurado Nacional de Elecciones.

Mencionó que no hubo ninguna irregularidad por lo que el JNE declaró infundada la solicitud el pasado martes. Sobre la razón por la que se movilizaba de noche en dicho vehículo cuando este no tenía ningún vínculo con la Municipalidad Provincial de Tacna, respondió que él podía utilizar cualquier unidad particular que le facilitasen y que prefería hacerlo así para poder observar las necesidades de la ciudad sin la presencia de curiosos.

Añadió que se va a “evaluar bien” si es que se realizará una denuncia por difamación contra la solicitante de su vacancia, Marlene Choque, porque no se le puede “acusar sin fundamentos”.

De esta forma coincidió con las declaraciones de su abogado Alex Choquecahua que desestimó que se le haya negado las copias de los contratos a Choque.