A menos de dos meses de concluir la gestión de la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, persisten duros cuestionamientos sobre los avances en salud frente a su promesa electoral de mejorar las condiciones de atención y ampliar el número de especialidades médicas disponibles.

La presidenta del comité de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Regional de Moquegua y tecnóloga médica en radiología, Claudia Guillén Flores, advirtió que el establecimiento ha perdido especialistas y mantiene equipos inoperativos y fuera de servicio.

Disminución de especialistas

“En comparación a los dos últimos años hemos disminuido especialistas en diferentes áreas como gastroenterología, neurología y neurocirugía”, manifestó la ex subsecretaria general del Sindicato Mixto de Trabajadores del nosocomio regional (SIMIXTRA).

La especialista alertó que esta reducción de profesionales limita la capacidad de atención en el principal hospital de la región Moquegua y esto obliga a algunos pacientes a buscar estos servicios médicos en otras ciudades.

Mamógrafo inoperativo desde 2025

Guillén Flores también explicó que el mamógrafo permanece inoperativo desde 2025 y que durante el 2026 no se habría realizado el tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama. Añadió que otros equipos, como el densitómetro y los rayos X, presentan problemas de funcionamiento.

Sobre la anunciada torre oncológica, la especialista cuestionó que se presente la quimioterapia como garantía de atención integral para los pacientes con cáncer. “Es mentira decir que solo con quimioterapia vamos a salvar a la población de Moquegua del cáncer”, expresó.

Contraloría observa calidad

Otro problema que expuso son las demoras en el diagnóstico por imágenes, dado que un paciente debe esperar más de 20 días para un resultado de una tomografía. Cuestionó que se continúen usando equipos pese a las observaciones de la Contraloría sobre los controles de calidad de tres máquinas.