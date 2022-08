Conocida la muerte del expresidente regional Tito Chocano Olivera, varias personas recordaron algunas anécdotas con el también tres veces exalcalde de Tacna. El exregidor provincial de Tacna Jesús Gonzales Marquezado relató que fue compañero de carpeta de Chocano.

Manifestó que no era muy grato el momento especialmente para él ya que compartieron el pupitre en el anexo del Colegio Nacional de Varones cuándo llegó de su tierra natal, Sama Grande y recibían clases del gran Carlos Armando Laura, reconocido maestro que da nombre actualmente al plantel ubicado entre las avenidas Gustavo Pinto y Coronel Mendoza.

“Fue alumno de Alberto Fujimori”

“Quien lo diría, la verdad que era bien parco, no era efusivo, a pesar de la talla porque era uno de los más altos del salón, era tranquilo muy poco de hablar, me decía para ir a su casa y bajábamos por la calle Zela hasta la avenida Grau donde lo esperaba su mamita y su papito, estaba también su hermano Lucio, que era mayor, que fue un excelente miembro del Ejército y su hermana que se hizo enfermera”, recordó Gonzalez Marquezado.

“Creo yo que Tito fue un excelente estudiante, pasamos a la ‘Unidad’, él ingreso a la Escuela Normal de Varones aquí en Tacna él es profesor primario, yo viajé a la capital, posteriormente me encontré con él en Lima y me contó que había postulado a la Escuela de Agronomía y fue alumno del ingeniero Alberto Fujimori en ‘La Molina’. Dejamos de vernos un tiempo y él regresó a Tacna e hizo su carrera política, no sabía yo que él tenía esas dotes”, apuntó el exregidor.

Expresidenta expresó su congoja

Por su parte la expresidenta de la Sociedad de Señoras Lourdes Guevara expresó su pena por el fallecimiento. “A pesar de que hayan habido problemas judiciales o lo que hayan habido siempre ha estado velando por el desarrollo de Tacna, ha hecho un buen gobierno en la alcaldía y en el gobierno regional, creo que todos no sentimos muy acongojadas”, mencionó. Recordó entre sus obras la carretera Boca del Río, las vías, entre otras.

El ex presidente afrontaba diversos juicios siendo el más llamativo el de presunta falsedad ideológica y negociación incompatible. En el 2020 fue sentenciado a 3 años y 6 meses de pena suspendida por presuntamente favorecer el pago irregular de 3′977,000 soles a C&C. Dicho fallo fue anulado por la Sala de Apelaciones de Tacna por problemas de deficiente motivación ordenándose un nuevo juicio. Fallecido Chocano asistió a algunas audiencias.