Aparecen afectados por cuento del trabajo en el GRT

Las personas que resultaron estafadas con la promesa de un trabajo en el Gobierno Regional de Tacna (GRT), a cambio del pago de un dinero acudieron a la comisaría 24 de Junio ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín para presentar sus respectivas denuncias.

Como se recuerda El Ministerio Público y la Policía abrieron una investigación el jueves 4 de abril en contra de Rubén Paz Osco por el presunto delito de estafa.

Uno de los afectados abandonó la dependencia policial ayer al medio día y manifestó ante los medios de comunicación que le entregó a manos de Rubén Paz la suma de 600 soles y que lo colocaría como chófer de gerencia puesto con el que ganaría más de 2 mil soles. El denunciante se reservó a brindar su nombre.

TRABAJO. “En enero me entrevisté con él (Rubén Paz) y se supone que marzo debí de haber ingresado a laborar según lo que me dijo, pero me fue aplazando el tiempo y mediante llamadas telefónicas”, relató.

El afectado expresó que en reiteradas ocasiones Rubén Paz le indicó que se encontraba en búsqueda de mas chóferes, por lo que llamó a su hermano quien también resultó estafado. No parecía una estafa, a todas las actividades del GRT el señor Rubén Paz estaba ahí, el publicaba en su facebook. Yo nunca he trabajado para una institución pública, Rubén Paz me dijo que asi funcionaba el GRT”,dijo.