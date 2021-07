Pobladores de la Asociación de Pequeños Pecuarios 6 de Junio expresaron su rechazo a la subasta de predios de la Municipalidad Provincial de Tacna en un proceso que concluirá este 6 de agosto con la proclamación de ganadores.

Reunidos en la plaza Zela ayer a las 10 h los moradores aseguraron que habitan el terreno de 19 hectáreas en Calana, a la altura de EsSalud, desde el 2004 y que funcionarios de diferentes gestiones de la MPT les prometieron la adjudicación y les dijeron que hagan el saneamiento físico legal.

Pobladores dicen que gastaron 16,000 soles en saneamiento

Es así, afirma su presidenta Marisol Tito Cristóbal, que desembolsaron en estos años cerca de 16,000 soles para el proceso, tanto en el pago a arquitectos, el levantamiento de preinscripción, las tasas en el municipio y Registros Públicos y la publicación en los diarios oficiales.

“Son 78 familias que vivimos en la zona y desarrollamos actividades de crianza de animales, de esta forma sobrevivimos, no es justo que después que nos dijeron que paguemos el saneamiento, ahora el municipio subaste el terreno donde vivimos”, reclamó la dirigente.

Por su parte Jaime Quispe Cori agregó que no se oponen a la subasta, pero que no es el momento adecuado ya que hay personas como ellos que están afectados por la crisis producto de la pandemia de la COVID-19 y no pueden reunir el dinero para competir.

El precio base de ese terreno en particular es de 4′300,000 soles, suma que no tienen los posesionarios. Hasta ayer 22 de julio era el plazo para la presentación de sobres con las ofertas. Se informó que se inscribieron 14 postores. La asociación 6 de Junio no participa.