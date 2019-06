Bloquean los complejos fronterizos entre Perú y Chile

Síguenos en Facebook

Cerca de 300 venezolanos, a las 6 horas de ayer aproximadamente, bloquearon los complejos fronterizos Santa Rosa del Perú y Chacalluta de Chile, a modo de protesta para llamar la atención de las autoridades del país de la estrella solitaria, para que flexibilicen su ingreso.

Los extranjeros señalaron que las autoridades chilenas en el complejo Chacalluta les exigían como requisito tener una visa consular de turismo y una cantidad determinada de dinero que sustente su periplo en ese país.

Ellos pretenden ingresar a Chile argumentando principalmente que el salario que pueden percibir les sería significativamente mayor a un pago percibido en Ecuador, Colombia o Perú.

CHACALLUTA. Diario Correo acudió hasta la zona de frontera y al cruzar el complejo fronterizo peruano Santa Rosa nos encontramos con Yadith Villanueva Beltrán (43), quien caminaba en compañía de su hija y nieta con dirección a Chacalluta cargando una pesada bolsa que usa de maleta.

“Llevo tres años sin ver a mi hijo Manuel (23), el está en Chile y está trabajando en una tienda distribuidora de alimentos y yo ya no aguantaba estar más en Venezuela por la situación en la que se encuentra. Yo me dedicaba a ser estilista y arreglar uñas, pero la realidad estaba muy dura. Ahora nos piden visa y no puedo ir a Chile a estar con mi hijo y empezar una nueva vida”, relató.

Una historia similar es la que vive José Suárez (32) quien es docente de química, desde hace 13 días que partió de su natal ciudad de Maracaibo en compañía de siete integrantes de su familia con la intención de ingresar al país del extremo sur.

“Estamos mi papá, mi mamá, mi hermana con su esposo, mi esposa y mis niños. Estuvimos reuniendo durante todo este tiempo dinero e hicimos todo un esfuerzo para ingresar a Chile, pero no podemos cruzar porque nos piden una visa, en Perú también nos la pidieron pero fueron más flexibles”, narró. El profesor indicó que para llegar a Chile han vendido todos sus electrodomésticos, dos autos que poseían en familia y una casa para reunir 3 mil 500 dólares.

“En Venezuela el salario ronda por los siete dólares mensuales. Yo tenía dos trabajos, pertenezco al Ministerio de Educación y daba clases particulares, pero ni así nos alcanzaba. Y así tuviéramos dos trabajos más el dinero sería insuficiente para mantenernos”, manifestó.

Hay personas que nos indicaron estar en medio de ambos complejos fronterizos por una semana, pasando frío y hambre. Aunque aveces llegan personas en sus autos particulares a dejarles algún alimento y agua.

Cerca de las 10:30 h, los venezolanos en bloque se pusieron de pie y entonaron las sagradas estrofas de su himno nacional a unos pocos metros del complejo fronterizo de Chacalluta, uno de ellos portaba una bandera y la levantaba con orgullo.

Por otro lado, el ciudadano venezolano Gerardo Gonzáles (25), manifestó desconfiar en la expedición de la visa en el consulado chileno en Tacna y aduce que sería solo una treta para alejarlos de la frontera. Además que ello les implicaría un gasto adicional.

“Vamos a perder nuestros derechos de refugiados en territorio peruano al salir del país con destino a Chile”, expresó.

Mientras que la venezolana Euclaris Piña (29) quien viene de Caracas dijo que fue impedida de ingresar a Chile por no contar con la bolsa de viaje de dos mil dólares. Los entrevistados pidieron a las autoridades chilenas flexibilizar sus requisitos de ingreso a su país o brindarles un acceso humanitario.