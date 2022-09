El candidato a la alcaldía provincial de Tacna por Frente Esperanza por Tacna (FE) Luis Ayca Cuadros enfatiza que ya ha demostrado en Pocollay su capacidad de gestión y experiencia. Aprovechó la entrevista para enfatizar que es animalista desde siempre y que él adopta animalitos, no los comercializa, en clara alusión al veterinario Joel Chinchazo, que también candidatea a la alcaldía de Tacna y es acusado de comprar y vender perros.

¿Quién es Luis Ayca Cuadros?

Luchito Ayca es un tacneño de nacimiento y corazón, proviene de una familia dedicada a una actividad tradicional como es la elaboración de pisco y vino, orgulloso de sus ascendencia con abuelos de Palca, con un apellido netamente aimara y tacneño. Estudió en los colegios Manuel Flores Calvo, María Ugarteche cuando era mixto, también en el Mariano Melgar por salud (Arequipa) y en la unidad Bolognesi. Estudió la carrera de ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

¿Qué lo lleva a postular a la MPT?

Luchito Ayca ha sido alcalde en dos ocasiones de Pocollay y la capacidad de gestión, experiencia y vocación de servicio, lo llevan a que hoy proponga una nueva alternativa de solución para la provincia de Tacna y bajo los criterios de experiencia adquirida en dos gestiones, la capacidad de gestión demostrada hoy tengamos la aceptación de la población, lo dicen las encuestas lo dice el clamor popular, estamos dando una alternativa de solución.

Ya que menciona, hay una investigación por utilizar recursos y personal de Pocollay en su campaña.

Antes de pasar a esa pregunta también es importante resaltar que Luchito Ayca tiene una familia constituida, casado, con dos hijos, de 20 años y 15, que son mi mayor orgullo. Sí, hay una crítica que hacen no solo a Lucho Ayca si no a todos los que postulamos y ocupamos un cargo pero Lucho Ayca ha hecho algo muy importante, ha pedido licencia dos meses antes, no ha cortado sistemas ni hubo despidos arbitrarios, ha dejado todo ávido para que la alcaldesa pueda seguir apoyando a la población lo que no ha pasado con otros alcaldes.

Uno de los principales problemas es la inseguridad

Uno de los pilares fundamentales del desarrollo de Tacna considerando que es una ciudad comercial y turística, es la seguridad ciudadana, en ese sentido tenemos que utilizar las herramientas del Codisec, Coprosec y Coresec, la autoridad tiene que tener experiencia, la seguridad es un trinomio perfecto entre la Policía, la sociedad civil y la autoridad, dándole el respaldo con proyectos, cámaras de vigilancia de la mejor tecnología, iluminación de parques y áreas críticas. Tenemos que trabajar la escuela de seguridad ciudadana y personal capacitado y con brevetes de moto y auto.

¿Cómo resolver el tema de la carencia de vivienda?

Aquí hay algo muy importante Lucho Ayca no es que proponga, Lucho Ayca ya ha trabajado el tema de vivienda estos cuatro años, es el único sistema en Tacna incorporado en Pocollay por Techo Propio, es una propuesta que tenemos sólida constante y permanente y eso es lo que vamos a hacer conjuntamente con la Región, programas de habilitación y de techo propio para la población, con terrenos de la región, con habilitaciones urbanas de la provincia, para ayudar a la población para que tenga una vivienda digna.

¿Qué va hacer con el comercio ambulatorio?

¿Quiénes son esos ambulantes?, son personas que buscan llevar un pan a su casa, que generan empleo, no es malo porque es una persona que trabaja constantemente y siempre va a existir, son emprendedores, lo que falta es el orden y una ciudad que brinde posibilidades de emprendimiento para ellos, si se tienen terrenos de la Región o de la provincia entonces vamos a ordenarlos, vamos a hacer que ganen todos es la propuesta que hace Lucho Ayca.

¿A solo siete días que le invocaría a la población?

Una gestión puede ser cuestionable, dos gestiones no, ya no es coincidencia, Lucho Ayca ha sabido conciliar en toda instancia porque ha trabajado de forma directa con personas y en ninguna gestión ha tenido problemas. Lucho Ayca tiene liderazgo y capacidad de gestión, Pocollay es el único que ha utilizado la ley canina para evitar un crecimiento desmesurado, yo soy animalista, en casa tengo cuatro perritos y dos gatitos, no es necesario que lo diga pero lastimosamente como están las tendencias tengo que decirlo, yo no comercializo animales, no comercializo, yo hago adopción, ayudo calladamente, porque uno lo hace calladamente y lo demuestra con hechos y la gente tiene que saber quien es quien.