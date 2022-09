Es ingeniero civil, tiene una maestría de la Universidad Privada de Tacna en ingeniería civil con mención en transporte y fue invitado por el partido Podemos Perú para candidatear a la Municipalidad Provincial de Tacna.

¿Cuál es su experiencia en el sector público?

Tengo más de 15 años trabajando en el sector público, tengo más de 150 obras realizadas y cerradas en el sistema, eso hace que tenga experiencia, entre las principales están tres colegios grandes en Ciudad Nueva, Mariscal Cáceres, César Cohaila Tamayo, Simón Bolívar, la IEI Nilda Rejas Chambilla y Luis Banchero Rossi, también incluiría la compañía de bomberos Asturizaga.

Tiene una sólida formación como técnico, ¿por qué decide saltar al campo político?

Ya no queremos estar en el lugar de solo de criticar, es por eso que me atreví y tome el valor de entrar al ruedo, donde las papas queman, ahora estoy como candidato, no es nada fácil, ya estoy en carrera, faltan pocos días, espero el apoyo de la población porque mi formación es técnica y siempre he estado en la parte técnica como ingeniero civil, lo que voy a hacer es siempre trabajar por el sindicato de construcción civil, lo que me interesa en mí es reactivar la economía de Tacna.

¿Cómo va a reactivar la economía?

Tacna tiene solo 20 millones de soles, voy a hacer mis expedientes técnicos, voy a realizar proyectos para pedir financiamiento al Gobierno Central y así poder traer más dinero a la Ciudad Heroica, se puede traer 30, 40 o 50 millones, depende de gestionar, no necesitamos un alcalde que vaya a sentarse y solo esté gastando la plata del canon minero que le pertenece a Tacna, uno tiene que hacer gestión y traer más dinero y así reactivaremos la economía local.

¿Qué proyectos ejecutaría en un eventual gobierno municipal?

Primeramente soy respetuoso del presupuesto participativo, no podría ejecutar ninguna obra nueva, el presupuesto del 2023 ya está definido, en el 2024 vamos a ejecutar el plan de desarrollo urbano que contemplará las obras principales, necesitamos vías rápidas, necesitamos pistas nuevas.

Sobre el comercio ambulatorio, aducen necesidad de trabajo pero los vecinos exigen respeto a las vías públicas

Ese es un tema que cada cuatro años siempre lo han utilizado como ‘caballito de batalla’ los candidatos, yo para estar sentado en la municipalidad primero voy a conversar, voy a ponerles alternativas de solución, si no nos ponemos de acuerdo lo haremos ahí, terrenos libres hay, pertenecen al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa por ende podemos pedir en cesión en uso y darles un mejor lugar para que desarrolla sus actividades.

El tema de vivienda, ¿qué propuesta maneja en ese sector?

Nosotros ya vamos a tener algo definido, desarrollado y terminado de nuestro plan de desarrollo urbano, necesitamos crecer verticalmente, necesitamos expandirnos, nuestras familias ya han crecido, hay propietarios que tienen 5, 6 u 8 terrenos, si hay necesidad de que el municipio pueda revertirlos lo vamos a realizar de todas maneras, yo estoy para tomar decisiones firmes.

Un flagelo es la corrupción ¿cómo evitará que afecte su gestión?

La corrupción empieza desde el momento de la campaña, hay dinero que no está contrastado ante la ONPE y el JNE, es ridículo que estén gastando ingentes cantidades y solo declaren 700 soles, eso sí es una barbaridad, es una burla a la población porque vemos miles y miles de banderolas y gigantografías, sin embargo solo declaran una paupérrima cantidad qué no es coherente a la realidad, asimismo el sistema no está diseñado para que desaparezca la corrupción en mi gestión vamos a fortalecer el Órgano de Control Institucional de la Contraloría.

¿Finalmente a cinco días de las elecciones, qué le invocaría a los electores?

Alguien alguna vez peleó por el derecho a voto, ahora lo tenemos libremente pero debemos honrar a esas personas que han dado su sangre y su vida por este derecho, tenemos que ser conscientes este domingo y votar realmente por la persona que merece estar en el municipio, quién gasta más solo se va a dedicar a recuperar los millones de soles que ha gastado, yo solo tengo 42 gigantografías, estoy gastando mi AFP y la planta de mis zapatos para llevar mis propuestas, hay alcaldes que están improvisando ni siquiera saben la realidad de la provincia no tienen tapados los huecos en los distritos y ahora quieren llegar a la provincial, analicen bien la hoja de vida de cada candidato para que pueda votar bien y puedan dormir tranquilos con su conciencia.