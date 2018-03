Chucuya no postulará a ningún cargo público

Síguenos en Facebook y YouTube

El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, Pascual Chucuya Layme, manifestó que no postulará a ningún cargo público para las elecciones regionales y municipales 2018.

“Lo he pensado mucho, he tenido invitaciones de partidos y movimientos regionales para participar en política, sin embargo he decidido no postular a ningún cargo para este año”, expresó. Chucuya relató que se dedicará a cumplir con su función de regidor hasta que termine el periodo para el cual fue elegido.

“No he renunciado al sueño de ser alcalde de Ciudad Nueva, será para una próxima oportunidad”, dijo.