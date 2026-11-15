Cinco personas perdieron la vida al producirse un choque frontal y violento de dos vehículos en el kilómetro 226 de esa vía, en la localidad de Mazocruz del distrito Santa Rosa, región Puno. Protagonistas del accidente de tránsito fueron un auto de servicio colectivo que cubría la ruta Tacna-Puno y un camión tipo tráiler de patente boliviana. Fallecieron todos los ocupantes del vehículo menor, incluido el conductor.

Según información policial, chocaron el camión boliviano marca Volvo de placa 6321-HPH conducido por Angelino Huchani Ambar (46) y el automóvil marca Hyundai Elantra de matrícula B6V-152 cuyo propietario y conductor era Ever Rodrigo Bautista Rivera (30) y llevaba como pasajeros a cuatro personas.

Víctimas fatales

Por la fuerza del impacto ese vehículo B6V-152 fue lanzado a unos 12 metros fuera de la carretera y todos sus ocupantes murieron. Una persona con lesiones graves había sido trasladada al nosocomio de Desagüadero (Puno) pero no resistió.

Las víctimas del accidente de tránsito fueron identificadas como Ever Bautista Rivera (30), Cristian Rafael Coaquira Alanoca (27), Úrsula Choque Aquino (42), Luzmery Quispe Maquera (29) y la ciudadana boliviana Carla Lady Guarca Condori (21).

Diligencia en Mazocruz

Al tomar conocimiento de la tragedia, los agentes del puesto policial de Mazocruz acudieron al lugar para las primeras diligencias. Comunicaron al fiscal de turno y convocaron a los peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Puno.

Ayer se conoció que los cuerpos fueron internados en la morgue del distrito de Ilave, a donde acudieron los familiares para reconocer y retirar a sus seres queridos. También se supo que de los cinco fallecidos, tres de ellos radicaban en Tacna y hacían los trámites con empresas funerarias para llevarlos a la Ciudad Heroica.

Chofer boliviano detenido

El transportista boliviano Angelino Huchani quedó detenido para las investigaciones por presunto delito de homicidio culposo.