Cobrarán serenazgo y limpieza de calles en Alto de la Alianza

El alcalde de la comuna de Alto de la Alianza anunció que los pobladores de su jurisdicción tendrán que tributar para cubrir los servicios de seguridad ciudadana y limpieza pública de calles a fin de hacerlos auto sostenibles y brindar una mejor prestación a los vecinos.

¿Puede existir cierto rechazo de la población ante la creación de nuevos tributos? Hay mucha gente que piensa que el gobierno central envía presupuesto para cubrir los costos de seguridad ciudadana o limpieza pública cuando esto no es así, nosotros tenemos que afectar recursos de mantenimientos o hacerlo a través de proyectos para solventar estos gastos, con lo poco que tenemos hacemos lo que podemos. Sé que pueden reaccionar en contra a estos nuevos cobros, pero en la comuna provincial de Tacna y en Lima la gente paga por ejemplo por el servicio de serenazgo que se les brinda. Habrá que sensibilizarlos y educarlos para que se acostumbren.

¿Cómo piensan sensibilizar a sus vecinos? Tendremos que realizar charlas en cada asociación para sensibilizarlos y seguir trabajando.

¿Según el área de administración tributaria la morosidad de los vecinos es del 80% de contribuyentes? Ahí está el detalle, queremos un buen servicio pero no pagan, no tiene sentido. Hay contribuyentes en su mayoría que no cumplen, pero también hay quienes si están al día con sus tributos.

¿Hay fecha de culminación de la construcción de los reservorios en el cerro Intiorko? Están para que se terminen a fines de noviembre, hemos terminado la parte difícil que era culminar lo último de su entubación, ahora nos falta levantar algunas observaciones como de fisuras, pero eso se subsanará con algún impermeable ya la ciencia a avanzado. La construcción de los reservorios tienen un avance del 89%.

¿Cómo va el avance del saneamiento del terreno del grifo municipal? Justamente Mañana (hoy), tendré una reunión para ver en que avance se encuentra ese trámite.

¿Estamos cerca a fin de año y la comuna solo tiene un avance presupuestal del 39.8%? Acabamos de iniciar el mantenimiento del campo deportivo Los Defensores con 1.7 millones de soles, también hemos lanzado la compra de dos compactadoras de basura con sistema alza contenedor valorizadas en un millón de soles, así que con eso mejorará significativamente el avance presupuestal del municipio. A fines mediados de diciembre ya debemos tener las nuevas compactadoras.

¿Desde cuándo regirá el nuevo sentido en la calle Uruguay? A partir del lunes 4 de noviembre empezará a regir el nuevo sentido en la calle Uruguay. Los vehículos que ingresen por Industrial tendrán que salir por Jorge Basadre, por ahora estamos sensibilizando a los conductores y comerciantes para que no dejen mercadería en la vía pública.

¿Hay vecinos que reclaman la sesión de uso del local comunal en La Esperanza? Primero debemos de liquidar esa obra y una vez este culminada, los vecinos deben solicitar la sesión en uso del local comunal y mediante una sesión de concejo se debe aprobar su petición. Este tema lo están manejando políticamente, porque en la gestión de Jesús Chambilla no pidieron el uso del local.

