Comisión de ética no sabe si investigará a consejero Parihuana

En sesión extraordinaria del Consejo Regional quedó conformada la Comisión Especial de Ética con la finalidad de investigar a la presidenta de este organismo, Luz Huancapaza Cora, por llamar a sus colegas "timoratos" y decir que avalan la corrupción en el GRT. No se sabe si también hará el mismo trabajo con el consejero regional Edilberto Parihuana Mamani, acusado porque un familiar directo contrató con la Región en esta gestión.

DECISIÓN. La presidenta de esta comisión, Danny Salas Ríos (del movimiento regional Fuerza Tacna) manifestó que esta denuncia llegó al Ministerio Público, pero añadió que hoy en reunión de trabajo del pleno se tocará este tema para saber si algún consejero solicita se realice una investigación al hecho de que la madre de Parihuana habría alquilado un vehículo al sector de Educación.

Salas indicó que en la cita de hoy se definirá si se conforma una nueva comisión o la misma que está a su cargo verá también este caso. Alegó que es muy delicado y que debe ser investigado, porque considera que no se deben dar aseveraciones que quizá no sean ciertas.

En cuanto a la consejera delegada, dijo que aún no sesionó la comisión porque esta no notificó con el Acuerdo Regional. Una vez notificados procederán a iniciar el trabajo y entre los integrantes determinarán si la convocan para que de sus descargos, precisó Salas. “Se tiene que hablar con pruebas”, enfatizó contra las declaraciones de la presidenta del pleno.