Comuna administrará campo ante conflictos

El alcalde de la comuna de Alto de la Alianza, Ángel Lanchipa Valdivia, indicó que ante los conflictos entre grupo de vecinos que pretenden administrar el campo deportivo Los Libertadores, el municipio será quien administre dicho recinto hasta que los pobladores lleguen a un acuerdo.

”Esta obra de mantenimiento está en su etapa de liquidación, cuyo proceso terminará la próxima semana. Pero, aquí hay un problema social ya que los vecinos del pueblo joven San Martín y los de ampliación San Martín rivalizan por su administración”, manifestó.

Expresó que este tema también involucra a la comisión de Cultura y Deporte, a la cual alcanzaron una propuesta de alquiler por hora de S/ 15 durante el día y con luz artificial a S/ 30. “Ha pasado más de un mes y los regidores no se pronuncian, no podemos alquilar ya que no nos han aprobado los precios”, expresó.