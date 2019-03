Comuna de Alto de la Alianza requiere 200 mil soles para reparar muro de estadio

Síguenos en Facebook

La municipalidad de Alto de la Alianza necesita de un presupuesto de 200 mil soles para reparar el muro destruido del estadio Héroes del Alto de la Alianza que colapsó hace dos meses a causa de las lluvias.

Así lo dio a conocer el regidor de minoría, Juan de Dios Alvarez Pari, quien en sesión de concejo realizada el miércoles 27 de marzo, puso en conocimiento al ejecutivo el peligro al cual están expuestos los pobladores que deben usar la pista para transitar.

“Como el municipio no tiene disponibilidad financiera, lo que me indicaron los funcionarios es que buscarán hacer un convenio con el GRT para construir un nuevo muro. Esa valorización me parece muy elevada”, sostuvo.