Comuna distrital debe S/ 120 mllns a las AFP

El alcalde Víctor Gandarillas Chávez informó que la Municipalidad de Alto de la Alianza afronta una deuda de 120 millones de soles a las administradoras de fondo de pensiones (AFP), lo que pone en una severa crisis económica a su institución.

“Este semestre será el más duro, hay una deuda de 120 millones a las AFP, la gestión anterior ha dejado acumular o no ha notificado del retiro de algunos trabajadores que trabajaron dos o tres meses y las AFP han seguido facturando como si siguieran laborando”, precisó.

Gandarillas afirmó que hay que sanear esa deuda pero viendo la cifra, que es totalmente alarmante, es evidente que ha habido gente incapaz que ha conducido los destinos del distrito.

COBRO. Pero no es la única deuda de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza. La Dirección Regional de Trabajo también está exigiendo el pago de una deuda de 52,000 soles, producto de multas aplicadas a la pasada administración del exalcalde Jesús Chambilla Gutiérrez por no pagar los sueldos oportunamente e incumplir los derechos laborales de los servidores.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) también ha informado que no instalará ni un punto más de agua hasta que no cancelen la deuda de 120,000 soles, generada porque no se le ha pagado el consumo destinado al regado de plazas, parques y otras jurisdicciones ediles.