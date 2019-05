​Con procesión de 150 cruces inició tradicional festividad de mayo

Síguenos en Facebook

Pese a que este año la procesión y bendición tuvieron un nuevo escenario, la parroquia Señor de los Milagros en Alto Bolognesi, la participación de los devotos en el inicio de la Fiesta de Exaltación de la Santa Cruz tuvo una multitudinaria participación de devotos.

Participaron unas 150 cruces de las cuatro provincias, cuyos responsables participaron en charlas espirituales, donde se comprometieron a no celebrar con excesos de licor y música, porque no representa el sentir de la festividad.

El obispo de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara encabezó el recorrido a las 7 h desde el óvalo de Pocollay hasta la parroquia Señor de los Milagros, donde se desarrolló la homilía y la bendición de los aparatos que luego se dirigieron a sus localidades.

INVOCACIÓN

El monseñor hizo hincapié en que esta no es una simple devoción sino que centraliza la fe de todos los cristianos ya que Jesús murió en la cruz para salvarnos del pecado y darnos vida eterna, entonces la convirtió en un instrumento de salvación.

“La vida aquí en la tierra con Cristo muerto y resucitado ha cobrado un sentido totalmente distinto, noble, novísimo, grande n el que todo se puede entender, si es que la clave es Jesucristo como nuestro salvador, en el que podemos comprender lo bueno y lo malo y podemos sobrellevar las adversidades de la vida, las dificultades, los infortunios y las enfermedades”, ejemplificó.

La autoridad eclesiástica añadió que la devoción a la cruz no solo debe darse en mayo, sino toda la vida y que esta devoción no se manifiesta con celebrar y bailar, sino amando a los demás, no guardando rencor y respetando a Dios.

El dinero recolectado en la misa será utilizado para las refacciones que la catedral necesita, refirió el obispo.

Recordó que ha sido declarada en riesgo por el desprendimiento de piedras de su infraestructura, por lo que no se puede aglutinar personas.