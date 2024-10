El congresista Isaac Mita Alanoca, quien se encuentra en Tacna en su semana de representación, señaló que ya tiene la decisión tomada en un 70%, de postular en el 2026 al Senado de la República.

¿Ha tenido oportunidad de fiscalizar la gestión en el gobierno regional y municipal?

Estamos recabando toda la información de la municipalidad provincial así como de otras municipalidades distritales, lo que sí hemos avanzado es el caso del hospital, tenemos un informe de la Contraloría, hay un problema de uno de los aisladores antisísmicos, el argumento es que mientras no se resuelva no pueden reiniciar, según la Contraloría está en la decisión del Gobierno Regional, no necesariamente tienen que esperar mucho tiempo solo deben darle prioridad, tenemos cantidad de pacientes hacinados en los pasadizos del hospital.

¿Cuál cree que es la mejor salida, que la entreguen al Minsa o que la ejecute el GRT?

Según la Contraloría está en manos del gobierno regional la decisión, ellos tienen que decidir, sino seguramente por el temor de alguna denuncia seguramente es por ello, pero igual les pueden hacer un proceso administrativo porque mientras más demore más se perjudica la población, el tema de salud ese tema es muy delicado y por ello que el gobierno regional debe tomar la decisión y terminar el hospital.

¿Ha presentado denuncias contra los exfuncionarios y exautoridades?

Los asesores están concluyendo con recoger la información y la misma Contraloría nos va a remitir otro informe y de acuerdo a la evaluación que se haga se pasará a las autoridades que corresponda, en este caso va a ser definitivamente el Ministerio Público, las exautoridades y exfuncionarios ya están siendo procesadas por el Poder Judicial.

¿Se va a presentar como candidato a la reelección?

Estamos evaluando y yo creo que la decisión está tomada en un 70%, al final de esta evaluación sabremos si nos presentamos o no, pero en un 70% sí vamos a participar. Sería para el senado.

¿Se encuentra satisfecho con su labor?

Hasta el momento sí por qué ninguno de los congresistas anteriores ha hecho tanto por la región, tenemos el proyecto de creación de una nueva universidad, el ordenamiento territorial, la integración económica transfronteriza, la conservación de bofedales, pasaje gratuito para las personas con discapacidad moderada, el código procesal del trabajo y hay un vacío en la ley para quienes contaminan mares, lagunas y bosques, estamos introduciendo la figura del ecocidio.

¿Pasando al plano nacional, ha tenido comunicación con Vladimir Cerrón?

Sí nos gustaría en realidad comunicarnos con él, pero realmente no sabemos actualmente la situación por la que le está pasando, yo diría que es una persecución injusta, es más su caso está en estado de revisión por el Tribunal Constitucional y tampoco está al 100% consentido.

¿Cree que es cierto que la presidenta lo protege?

Es falso porque el Ejecutivo es el que le está poniendo precio a su cabeza, al contrario yo diría que Dina (Boluarte) es la que lo está persiguiendo porque el ministro del interior ha puesto precio a su cabeza, mal diríamos que lo está protegiendo.