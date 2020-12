Constatan pollerías que atentaban contra la salud de clientes

En un operativo inopinado a pollerías del distrito Gregorio Albarracín para prevenir los atentados a la salud de los consumidores previo a la Navidad, el lunes 21 las autoridades hallaron diversas irregularidades en algunos establecimientos.

Participaron personal de la subgerencia de Seguridad Ciudadana y unidades de Fiscalización, Gestión Ambiental y Salud de la comuna Albarracín, efectivos de comisaría Albarracín y el subprefecto Hernán Gonzalo Cahuana.

Se supervisó las pollerías ubicadas en la avenida Los Molles, para verificar las condiciones de atención y salubridad en la elaboración de los alimentos, en el cumplimiento de los protocolos del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Los fiscalizadores indicaron que cinco locales expendían sus productos en malas condiciones. La pollería Copacabana ubicada en la asociación Cuatro Suyos no contaba con licencia de funcionamiento e incumplía algunas medidas sanitarias; en la pollería Caprichito se halló áreas en desorden, además los administradores del negocio no contaban con carné de sanidad ni plan contra COVID-19; mientras los locales “Quinto” y “Lucas” no tenían el botiquín y extintor, respectivamente.