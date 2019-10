Dejaron de trabajar 75 obreros en el hospital

Síguenos en Facebook

Un grupo de 75 obreros fue retirado de las obras de mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Unanue, luego que el fin de semana protagonizaron protestas y se quejaran por el pago de su salario.

El dirigente del comité de esta obra, Juan Alanoca, manifestó que de este grupo, la mayoría fue retirada do por el Consorcio Salud Tacna como represalia por haber opinado en contra del incumplimiento de pago. Agregó que la empresa adujo que su retiro fue por bajo rendimiento de este grupo.

razones. “Los compañeros no están de acuerdo, porque los cesaron por paralizar y protestar, a pesar que se dijo que no iba a haber represalias”, recriminó Alanoca anotando que otro grupo se retiró voluntariamente ya que son de otras regiones y al no recibir su pago, prefirieron retirarse.

A su vez, el secretario de Construcción Civil, Jesús Flores Pascaja, criticó que el consorcio no respete el compromiso firmado en acta de no despedir al personal por la protesta, incluso mencionó que e y mencionó que también fue una promesa del gerente general del GRT, Eddy Huarachi Chuquimia. “Quisieron ingresar a la obra y no los dejaron pasar, y encima les deben su sueldo, AFP y demás derechos”, acotó.