Representantes de asociaciones y colectivos de personas con discapacidad en Tacna realizaron un “plantón” en el Centro Cívico en rechazo al proyecto de ley que buscaría modificar la Ley Nº 29773 que protege los derechos del grupo vulnerable en el país.

Con carteles en mano cerca de un centenar de personas demandaron se archive el proyecto de ley en el Congreso de la República al considerar que atenta contra sus derechos, siendo la marcha a nivel nacional.

Reclamos sobre propuesta legislativa

La vocera de la población con habilidades diferentes, Ruth Mamani Machaca, indicó que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso aprobó un dictamen donde se retira la consulta a la sociedad civil sobre las políticas de atención a las personas con discapacidad.

Además, que cambian la denominación a personas en situación de discapacidad que no sería claro respecto al tipo de dificultad que tienen. “Es una protesta a nivel nacional, hemos luchado siete años para conseguir la ley y no vamos a permitir que se cambie, queremos que se archive el dictamen, somos 10,000 en Tacna, no recibimos bonos o ayuda del gobierno”, dijo.

Agregó que el 20% de las personas con discapacidad han contraído el COVID-19 y tener conocimiento que una veintena habrían fallecido a consecuencia del virus.