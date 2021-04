La excoordinadora del despacho del congresista Héctor Maquera Chávez, de Unión Por el Perú, Cindy Montalván Mori, interpuso este jueves una denuncia penal contra el mencionado legislador tacneño por el presunto delito de acoso sexual.

La denuncia indica que desde agosto del año pasado Maquera empezó a hacerle llamadas fuera del horario laboral, cerca de la medianoche, y le enviaba mensajes de WhatsApp que expresaban intensión de tener una relación sentimental.

En la denuncia se lee los chats de WhatsApp: “Gracias... mi amor que me tienes loco....”, “Que brazos...! Espero algún día tocarlo suavemente (...)”, “que eres la reina Cleopatra y yo, tu rey jajaj...”, “Mi gallito o mi gallinita de oro x que no me despertaste no cantaste cocoroco... o kikiriki (...)”, entre otros.

Asegura que la despiden por no ceder a propuestas

Así hasta diciembre del 2020, fecha en la que, según Montalván, el congresista de forma explícita le dijo que quería tener relaciones sexuales para mantener el trabajo, pero ante la negativa la retira el 31 de diciembre pese a que el Congreso le había remitido una adenda para renovar el contrato. El 16 de enero dice que Maquera le reitera la propuesta a las 21:30 h y ella vuelve a negarse.

Correo se comunicó con la denunciante, quien dijo que recién lo hizo porque el legislador la acusa de chantajista y porque justamente quería evitarse todos estos problemas. “Preferí olvidar, pero mancillan mi nombre”, dijo negando que ella manipulaba el celular del denunciado. “Es ilógico”, apuntó.