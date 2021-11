Autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Sama, encabezados por el alcalde Carlos Vicente Alférez, realizaron un cabildo abierto para exponer ante la población el estado en que se encuentra la institución luego de revocarse al exburgomaestre Milton Juárez Vera.

En la actividad realizada la noche del viernes la autoridad edil reveló la desaparición de dos vehículos, una camioneta marca Nissan modelo Navara y un auto que había sido donado por el Ministerio de Vivienda. Se cuenta con la documentación de ambos vehículos, pero se desconoce su paradero o si fueron dados de baja como chatarra para facilitar su sustracción.

Iniciarán acciones legales

El abogado Néstor Pari Gonzales, en comunicación telefónica con Correo indicó que las oficinas de Asesoría Legal y Procuraduría de la comuna iniciarán las acciones correspondientes para determinar responsabilidades entre las personas que estaban a cargo.

Asimismo informó que al ingresar al municipio no se ha hallado expedientes de muchas de las actividades y trabajos, también las facturas no coinciden con los reportes entregados, por lo cual no se podrá efectuar los pagos ya que no se acredita que los servicios realmente hayan sido prestados.

Municipio es un “desastre”

Por otra parte se encontró obras realizadas en terrenos que no han sido saneados, es decir que no son propiedad de la municipalidad, lo que podría acarrear problemas en el futuro.

El alcalde Carlos Vicente sintetizó el estado del municipio que dejó Milton Juárez como un “desastre” y que si se revisa más profundamente podría encontrarse más “sorpresas”.