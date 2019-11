"Desaparecen" papeletas del gerente de Transporte

El gerente de Transportes y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Edilberto Jarro Sacari, hasta el 14 de noviembre del presente año tenía una papeleta de tránsito del 2017 cuyo pago se encontraba pendiente, sin embargo ayer su récord de infracciones alojado en el portal web del municipio desapareció por arte de magia.

En la consulta hecha el jueves 14 de noviembre al portal web de la MPT en la sección de papeletas de infracción al tránsito figuraba una multa del 15 de agosto de 2017, con código L01 por dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos ascendente a una a una amonestación económica de S/ 162, cuyo pago se encontraba pendiente. Además en su récord aparecía una multa duplicada del 11 de abril de 2011 por conducir un vehículo que no contaba con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular, cuya multa de S/ 462 figuraba como cancelada.

Al ser consultado por su papeleta pendiente, Edilberto Jarro manifestó ser enemigo de las papeletas y dijo no recordar que tenía una multa de tránsito pendiente.

”Que raro, nunca he tenido papeletas, siempre he tenido cuidado. Para nada. ¿Qué raro?, ni en las batidas cuando piden documentación, para nada”, sostuvo.

Le consultamos si había cancelado esa infracción, a lo que indicó que mañana a primera hora iba a ver la situación de esa papeleta. Se le consultó si habría la posibilidad que haya dado alguna disposición a su personal para borrar del sistema de la pagina web de la MPT su récord de papeletas y la multa pendiente, a lo que indicó que eso era imposible y que no se podía borrar nada del sistema si alguien no cumple con pagar sus infracciones.

“No me preguntes más porque voy a indagar y averiguar que ha pasado. Como te digo soy enemigo de las papeletas y si las he tenido las he pagado inmediatamente, capás haya pasado que he pagado y no lo hayan bajado del sistema. El año pasado renové mi brevete ¿cómo hubiera podido hacerlo si tuviera alguna multa pendiente?”,dijo.