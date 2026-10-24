Su preocupación por la devaluación del peso chileno, expresó el presidente de la Asociación de Cambistas Moneda Tacna, Edzon Olivera Olivera, quien labora en el terminal terrestre internacional de Tacna.

Manifestó que antes los visitantes chilenos podían conseguir hasta 56 soles por cada 10 000 pesos, ahora apenas si pueden lograr 34.20 soles por dicha cantidad. Explicó que la causa es el alza del dólar, afectando las otras monedas.

“Se ha devaluado bastante y eso nos perjudica a todos, no solo los cambistas, sino a los hospedajes restaurantes, a los peruanos que trabajan en Arica y a todos los comercios de Tacna. Mire los mercadillos: están vacíos, los chilenos solo vienen por el día, ya no se quedan dos, tres o una semana como antes”, se quejó.

Asimismo manifestó que anteriormente los turistas visitaban otras regiones como Cusco y Arequipa, sin embargo ahora apenas llegan a Tacna y se regresan el mismo día.