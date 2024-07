Más de 2,000 pobladores marcharon hacia la Municipalidad Provincial de Tacna para exigir al alcalde Pascual Güisa Bravo que aclare sus declaraciones de que el proyecto de agua potable y alcantarillado del Promuvi Señor de los Milagros estaría siendo sobrevalorado ya que la Fiscalía ha iniciado una investigación y temen que se vea paralizado.

MIRA ESTO | Empresa R & G desiste de ejecutar obra de agua ante denuncias de sobrevaloración

Señalaron esto en raíz a sus acusaciones del pasado domingo de que el costo del proyecto estaría siendo elevado por las autoridades del municipio de Gregorio Albarracín, debido a que al culminarse el expediente técnico en la MPT, valía 81 millones de soles, y que ahora el alcalde Niel Zavala Meza anunció que podría costar 120 millones de soles.

Preocupación porque se paralice proyecto

“El proyecto y el alcalde Niel han entrado en una investigación, puede pasar que se vea perjudicado y se paralice el proyecto”, manifestó sumamente preocupada la tesorera de la Asociación Nuestro Señor de los Milagros II Etapa Evelyn Pérez Aparicio.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Alcalde niega sobrevaloración de obra y reta a homólogo a presentar pruebas

Acerca de la alerta dada por el alcalde provincial de que se estaría sobrevalorando el proyecto, señaló que no le importa porque hace 14 años carece de agua y necesitan mejorar su calidad de vida.

“¿Qué alcalde no nos ha robado?”

“No me importa, todos roban, ¿qué alcalde no nos ha robado?, lo que nos importa es que tengo sed, cuánto tiempo más vamos a vivir sin agua”, exclamó la dirigente con el respaldo de varios de sus vecinos.

Señalaron que sus silos ya están colapsados, que sus hijos sufren de enfermedades por la carencia de agua potable y que la situación es desesperante. “Nos da impotencia, cólera, que no se ejecute este proyecto, nosotros no podemos estar más tiempo sin agua, no nos importa que Pascual Güisa o Niel Zavala se peleen, queremos que se ejecute el proyecto, al menos este alcalde (Niel Zavala) nos está apoyando”, declaró la dirigente en la manifestación afuera del municipio.