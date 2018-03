El 30% de agua potable se pierde por mal uso

Síguenos en Facebook y YouTube

Hasta un 30% del agua potable se pierde por el mal uso de los usuarios de la EPS Tacna, lo que les genera un perjuicio económico en el pago de sus recibos de consumo.

El coordinador regional de la SUNASS, Elvis Llanos, dijo que las pérdidas son por un tema operativo. Algunas conexiones de alcantarillado faltan ser renovadas y generan fugas al interior de las casas por los desperdicios generados o fugas que no son arregladas.

Añadió que los usuarios que no tienen medidor de consumo no arreglan sus fugas para no afectarse en el pago que realizan.

Por su parte, el presidente del directorio de la EPS Tacna, César Urteaga, indicó que se instalan 28 mil micromedidores para controlar las fugas y hacen un monitoreo a los usuarios.