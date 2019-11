El Estado paga todo del colegio de Viñani

Síguenos en Facebook

Ante los reclamos de padres de familia de la institución educativa parroquial Santa Cruz de Viñani porque les quieren incrementar la pensión de S/ 30 a S/ 50, la directora regional de Educación de Tacna, Luz Franco Díaz, sostuvo que el Estado cubre todos los gastos para su funcionamiento.

MOTIVOS. Señaló los promotores de este colegio no tienen ningún gasto que realizar como para aumentar la cuota de APAFA, mas si es un colegio con infraestructura nueva. “No nos parece porque además es una zona de bajos recursos… el incremento debe ser consensuado para no generar molestias”, precisó.

Anunció que funcionarios de su sector irán al lugar, conversará con los involucrados para saber qué necesidades tienen y si es necesario dialogará con el obispo Marco Cortez Laura para que no se concrete el aumento.

Con respecto a la IE Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico (NHGP), justificó el aumento que quieren aplicar los militares ya que sostiene que un colegio con una infraestructura moderna y equipamiento de última tecnología que merecen un cuidado.

“Tienen que agenciar recursos para la seguridad porque hay lugares vulnerables, hay que mantenerlo moderno porque cuenta con material muy valioso, contratar más guardianes porque tiene varias puertas de acceso. Ahí sí está justificado”, enfatizó.

Franco considera que para ello los promotores, los cuales son militares, directivos y padres de familia deben tener criterios para llegar a un entendimiento.