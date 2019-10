“El gobernador Jiménez ha sido mal asesorado”

Síguenos en Facebook

La exjefa de la Oficina ejecutiva de bienes inmuebles del GRT Maritza Herrera es acusada de cohecho activo genérico niega haber recibido una coima de 300,000 soles para facilitar la venta de un terreno a la Asociación Paloma de la Paz.

¿La acusan de recibir 300,000 soles para facilitar la venta de un terreno, es cierto? En realidad la tesis de la Fiscalía se basa en la declaración del señor Chamorro de noviembre del 2018 donde él refiere que tiene conocimiento que la señora Rosa Ticona le dijo que me entregó 300 mil y que yo le hice entrega de ese monto al exgobernador Jiménez, cuyos hechos son pues completamente falsos.

Sin embargo, el señor Jiménez ha dicho lo mismo, que usted fue a su oficina indicándole que había recibido 300 mil soles?

Posteriormente a la declaración del señor Chamorro, el exgobernador en el afán de ser colaborador eficaz emite una declaración refiriendo que supuestamente yo me había constituido a su despacho y le había referido que había recibido un dinero, que me iban a entregar más y que ese dinero se lo iba dar a él y que supuestamente él (dice) que buscara yo otro tipo de solución, esa declaración no es aceptada por el representante del Ministerio Público por tal motivo él se desiste y se declara inexistente esta declaración respecto a mi persona.



Pero la Fiscalía la utiliza para seguir el proceso a los demás

Claro, posteriormente en mayo la representante del Ministerio Público ha incorporado esta declaración al proceso de formalización de la investigación en contra de las demás personas.

¿Por qué el señor Jiménez la acusaría falsamente?

Esa pregunta se le deberían hacer al exgobernador, porque realmente no tengo ninguna explicación, considero que ha sido mal asesorado en la forma que ha referido su declaración y corroboro que ha sido mal asesorado porque inicialmente él pretende acogerse a una colaboración eficaz cuando uno de los principales requisitos es atribuirse una responsabilidad pero el señor Jiménez atribuye esta responsabilidad a un tercero que es mi persona.

¿Si lo dicho por Jiménez es mentira, usted lo va a querellar?

Lo dicho por Jiménez es completamente falso, es una calumnia ya que nunca existió los 300 mil soles, y que lógicamente más adelante una vez que concluyan las investigaciones yo sí voy a tomar las acciones legales pertinentes.

Hay conversaciones del señor Chamorro donde exigen una devolución de dinero Se refieren a que han invertido en la elaboración del proyecto y luego su aprobación, esa devolución supuestamente la debería hacer el gobernador y que de alguna manera consideran acudir a mi persona para llegar donde él, pero la devolución de la inversión es porque al final de cuentas no se concretizó nada, nunca se entregó el terreno, nunca se dio la libre disponibilidad de ese terreno.

¿Facilitó la venta de ese terreno? Al respecto como es de conocimiento público yo asumo la jefatura de Oeabi en mayo del 2016 y luego renuncio en enero del 2017, durante mi cargo funcional no he realizado ningún tipo de trámite administrativo ni he recepcionado ningún documento.