“En el GRT parece que son los funcionarios los que mandan”

El excandidato a gobernador de Tacna (2014) Jacinto Gómez Mamani manifestó que la gestión que lleva adelante Juan Tonconi Quispe no es buena y es preocupante porque no avanzan las obras del hospital y Vilavilani.

“Para mi hasta el momento, cero, no lo puedo calificar, bueno si lo califico es malo”, manifestó este jueves en entrevista con el diario Correo mientras estaba en la Municipalidad Provincial de Tacna.

“Tonconi es un accidente político para Tacna y lamentablemente la gente lo eligió por un voto minoritario, que son creo 20 mil votos y eso no es para sentirse tan duro ni tan fuerte, eso es para meditar, '¿por qué poca gente votó por mí?, debo responder y dar respuesta'”, señaló.

FUNCIONARIOS

“Yo he sido alcalde muchos años y he aprendido que una autoridad es quien maneja el eje de desarrollo y los funcionarios simplemente deben gestionar la parte técnica, administrativa y financiera; sin embargo en el Gobierno Regional parece que son los funcionarios los que ordenan y el ejecutivo no hace nada”, criticó el excandidato.

Sobre la gestión en el Municipio Provincial de Tacna dijo que una autoridad debe tener una visión de lo que quiere hacer, “¿qué cosa quiero mejorar en Tacna, yo veo una Tacna abandonada ahorita, necesita de repente un consejo de cómo debe pautear su trabajo, para embellecer la ciudad”. Agregó que mucha gente se queja del problema del transporte en la ciudad porque está saturado.