La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna (CCIPT) Corinne Flores Lemaire considera que el informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo ha estado plagado de anuncios populistas y no se ajustan a la realidad.

“Realmente en su mensaje sobre estos 100 días hemos visto mucho populismo, él habla de mucho ruido político y que no lo dejan avanzar, que la derecha no lo deja avanzar, yo creo que no hay interferencia al respecto, el Congreso todavía es respetuoso y realmente esta tratando de apoyarlo de alguna manera, yo sí creo que ha debido hacer mayores cosas”, manifestó.

Todavía sin políticas claras

Añadió que el mandatario habló, por ejemplo, de destrabar muchos proyectos y obras como el hospital La Lorena del Cusco, pero se olvidó de Tacna y de otros 12 nosocomios a nivel nacional que tienen los mismos problemas, de paralización, corrupción y problemas con las contratistas.

“Habló de hacer crecer la economía pero estamos en piloto automático gracias al esfuerzo de muchos emprendedores y empresarios que estamos tratando de salir adelante, no es por políticas claras del gobierno, o que apoye o que se haya dedicado a destrabar la economía”, subrayó.

Debe generarse empleo, no bonos

Añadió que en lugar de generar empleo solo está hablando de la entrega del bono Yanapay de 350 soles. La gente no quiere bono, quiere trabajo, el peruano es emprendedor y trabajador, apuntó.

“Habla de vender el avión presidencial, en la época de Alan García se habló de lo mismo, pero en la vida va a lograrse, si no quiere usarlo que no lo use, pero decir que eso lo va a pasar a gastos de educación y salud eso ya es populismo”, criticó la vicepresidenta.