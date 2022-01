El excandidato al Congreso por Tacna y uno de los más votados en las últimas elecciones Javier Velásquez Yupanqui reapareció públicamente y analizó el trabajo que desarrollan las dos actuales representantes de la región, Betssy Chavez Chino y Esmeralda Limachi.

Criticó que Chavez Chino haya aceptado el cargo de ministra de Trabajo ya que no es conveniente para los intereses de la región del sur al quedarse con una sola congresista.

Región está postergada

Además dijo desconocer cual es la labor que ha realizado antes y ahora, ya que Tacna sigue sin proyectos.

“Para los intereses de Tacna no ha sido conveniente, no sabemos que trabajo ha tenido, estamos atrasados en la gestión congresal y Tacna lamentablemente sigue postergada, no hay nada en este momento, la Zofratacna no se está repotenciando todavía, sin embargo Castillo ni bien asumió el gobierno a las semanas ha promulgado la ley de zona franca en Cajamarca”, subrayó.

Proyectos siguen pendientes

Recordó que Tacna hace años está pidiendo que se amplíen las partidas arancelarias y que se deje de transferir parte del arancel especial a otros puertos, ya que Tacna requiere esos recursos para atender otras necesidades sobretodo ahora que se encuentra cerrada la frontera terrestre con Chile.

“El otro tema importante es la carretera Tacna Collpa La Paz, esas dos obras deben terminarse. Le recomiendo (a Limachi) que hable de sus proyectos con las bancadas mayoritarias, en el Congreso se trabaja así, hay que conversar, proponer y conciliar, para que te apoyen porque puedes tener buenos proyectos pero si nadie vota van a continuar postergados”, enfatizó Velásquez.

Velásquez también reparó en la renuncia de Betssy Chavez a la bancada de Perú Libre, lo cual resquebraja su organización y la dejaría sin respaldo parlamentario.