La excandidata a la primera vicepresidencia del Perú por Avanza País, Corinne Flores Lemaire, acerca de este cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo, señaló que se trata de un “gobierno sin rumbo, sin dirección, creo que no está cumpliendo con el rol que le ha encomendado el pueblo que lo ha elegido”.

“Es un cuarto gabinete que no condice con lo que debería ser, estas carteras ministeriales las están ocupando personas que una vez más según estamos viendo no tienen los laureles, los pergaminos y no están en condiciones de ejercer los destinos de nuestro país”, esperó la empresaria.

Carteras cuestionadas

En ese sentido cuestionó las designaciones, en la cartera de justicia, de Ángel Yldefonso Narro; Interior, Alfonso Chávarry Estrada; y en Salud, Hernán Condori Machado. Este último es criticado por promocionar “agua arracimada”, que no tiene base científica, ofrecer servicio obstétrico pese a que no tiene esa especialidad y por tener a un médico veterinario como asesor.

“Lo que más nos preocupa es que están jugando a ponernos a las peores personas para que realmente el Congreso esté en jaque, están buscando que ese voto de confianza no se de y se gaste la famosa bala de plata o de oro y poder cerrar el parlamento”, aseguró Flores.

Situación económica crítica

Si bien el Perú venía de una situación económica crítica, producto de las restricciones por la pandemia COPVID-19, en estos últimos meses ha empeorado y solo se habla de entrega de bonos, tumbar la minería y otros rubros cuando se debería crear más puestos de empleo, manifestó.

“Cada vez hay empresas o empresarios que están haciendo un éxodo, que se están yendo a otros países, que los capitales se están yendo, que tenemos más de 40 mil millones de soles que se han ido al extranjero y por lo tanto no creen en el país”, detalló la excandidata que acompañó a Hernando de Soto en su plancha presidencial.