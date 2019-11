Exgestión “hizo humo” 500 galones de bencina

El procurador de la municipalidad de Gregorio Albarracín, Daniel Arturo Mireles Cancino, manifestó que el 27 de diciembre del 2018 a dos días de culminar la gestión del exalcalde Mario Ruiz Rubio se dispuso la entrega de 500 galones de combustible al área de equipo mecánico y grande fue la sorpresa de la nueva administración que al asumir funciones no hallaran ningún saldo del referido carburante.

Según el letrado este es uno de los 15 hallazgos realizados, para cuyos casos se encuentran recopilando mayor información y que podrían terminar en denuncias penales en contra de la exgestión.

”Actualmente hay ocho denuncias en curso contra el exalcalde Mario Ruiz y sus funcionarios por omisión de actos funcionales durante la transferencia de gestión, nombramiento ilegal del exgerente municipal Emilio Córdova, apropiación ilícita de bienes municipales que no han sido devueltos por exfuncionarios”, manifestó.

Entre las denuncias pendientes por presentar se encuentra un plan de trabajo de inventario de bienes muebles del 2018 presupuestado en 32 mil soles del cual no hubo resultados, nunca se entregó un informe final que sustente estos trabajos, acotó.

INDICIOS. “Al término del 2018 se adelantaron los pagos de servicios que aún no se habían terminado, así como un doble gasto en un plan de mantenimiento y un plan de trabajo en una misma área de afectación en la avenida Municipal”, sostuvo.

Mireles relató que la comuna fue multada con más de 110 mil soles por el Poder Judicial al no respetar los mandatos judiciales. “También tenemos identificados 70 procesos de reposición judicial la mayoría obreros de limpieza pública, para que la comuna no colapse estamos programando el ingreso laboral por grupos de trabajadores”, sostuvo.

Al ser consultado sobre estas acusaciones, el exalcalde Mario Ruiz indicó que es sospechoso que hayan transcurrido 11 meses y recién hagan estos “descubrimientos”. “¿Porqué demoran tanto en hacer las denuncias?”, cuestionó.