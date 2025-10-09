Un chileno murió atropellado en la carretera Costanera por un vehículo motorizado que se dio a la fuga. El cadáver de sexo masculino fue encontrado por agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) a un costado de la vía, en la ruta Tacna a Ilo (Moquegua) y viceversa.

De madrugada

El accidente de tránsito (atropello y fuga con subsecuente muerte) se produjo pasado las 5 horas del miércoles 8 a la altura del kilómetro 123 de la vía Costanera y el personal de la Polcar sede Ilo tomó conocimiento por información de los usuarios de la carretera.

El cadáver de varón adulto fue hallado al costado derecho de la ruta Ilo-Tacna (de norte a sur). Ante la situación el personal policial ejecutó un Plan Cerco para tratar de ubicar y capturar el vehículo responsable del hecho, pero con resultado negativo.

Diligencia con fiscal

A las 8:45 h se hizo presente el personal especializado de Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) Moquegua, luego el fiscal Ronny Aguilar Escobar (Segunda Fiscalía Provincial de Ilo) en compañía del médico legista Helar Muguruza Sánchez para las diligencias de levantamiento de cadáver.

Hallan documento

En ese instante el médico legista, durante la revisión, visualizó documentos en el bolsillo lado derecho del pantalón del occiso, hallándose una cédula de identidad de Chile Nº 532.294.772 a nombre de Hernán Rafael Rojas Farias, con fecha de nacimiento 18 de abril de 1996.

El cadáver fue internado en la morgue de Ilo por la tarde y policías de la Upiat Moquegua profundizan la investigación.