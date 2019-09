Firmaron los títulos porque adjudicatarios tenían todo en regla

Síguenos en Facebook

El exalcalde provincial de Tacna Fidel Carita Monroy explicó el por qué firmó títulos de propiedad del Centro Poblado Boca del Río, y además advirtió que contrademandará a la alcaldesa de dicho balneario, Dora Quihue de Cuadros, por acusarlo de un presunto tráfico de terrenos en esa jurisdicción.

DEMANDA. El exburgomaestre señaló que en su periodo de gobierno en la MPT se titularon como 10 mil viviendas de los distritos de Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y del CP Boca del Río ya que anteriormente los posesionarios habían iniciado su proceso de formalización.

En el caso del balneario, sostuvo que los adjudicatarios habían cumplido con los requisitos que exigen las normas locales y nacionales, y también concluyeron con sus procesos para obtener la formalización.

“Tengo la seguridad que no hice nada irregular, en mi gestión no se aprobaron ordenanzas, solo cumplimos con los procesos de adjudicación ya que los administrados se acogieron a las respectivas normas porque estaban en su derecho”, precisó.

Carita considera que es una falta grave lo de Quihue al argumentar que él estuvo en una mafia, comentando que ella debió ser más específica, por lo que afirmó que una vez que se archive esa denuncia, él procederá con la denuncia penal.

“Ella me denunció dos veces y fueron archivadas. Esa vez no la contrademandé por pena y consideración, pero ahora fue maliciosa”, pronunció acotando que Quihue también se quejó de él con el expresidente Ollanta Humala porque no juramentaban a su hija como alcaldesa.