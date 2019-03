Fiscales de “Los Limpios de Tacna” son sometidos a investigación interna

Síguenos en Facebook

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna Walter Goyzueta Neyra recordó que los magistrados de la Fiscalía Anticorrupción que siguen el proceso contra las exautoridades acusadas de pertenecer a una organización criminal que traficaría con terrenos del Estado, ya se encuentran investigadas por los órganos de control.

Rememoró que el mismo juez Yuri Maquera y la Sala Superior de Apelaciones comunicaron al Órgano de Control Institucional del Ministerio Público para que analicen su actuación.

El pedido de prisión preventiva contra el exgobernador Omar Jiménez flores fue declarado improcedente debido a que el equipo que lidera la fiscal Naydu Lazo Cuadros no había subsanado las observaciones respecto a la prognosis y proporcionalidad de la pena, en el plazo de 24 horas, tras la audiencia del último 13 de marzo.

PENDIENTE. Acerca de si se encuentra satisfecho con la actuación de las fiscales, Walter Goyzueta respondió que todavía no se ha visto el trabajo de estas magistradas porque no se ha debatido el tema de fondo y simplemente no se realizó la audiencia por una formalidad. “Es una insatisfacción como presidente y como ciudadano para ir de una vez a aclarar este tema”, subrayó.

Apuntó que el exgobernador o sus abogados pudieron haberse allanado para que se realizara la audiencia y de esa forma facilitar la discusión en el pedido de prisión preventiva, pero no lo han hecho, lo cual tampoco favorece a su representado Omar Jiménez Flores porque continuará en la incertidumbre hasta que la sala superior resuelva la apelación que se presentará.

Remarcó que el hecho de que no se haya subsanado la observación en una apreciación del juez Yuri Maquera, ya que la fiscal Lazo considera que sí se cumplió y esto recién será resuelto en la apelación.