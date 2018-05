(FOTOS) Peruano lleva el mensaje de aliento a la selección peruana a seis países

Síguenos en Facebook y YouTube

Tiene el privilegio de ser considerado como el hincha número uno de la selección peruana y ese atributo no le fue gratuito.

La historia del chimbotano Javier Regalado Criollo (40), nace hace unos cuatro años atrás cuando decide recorrer junto a su esposa e hija, Sudamérica abordo de un auto Volkswagen escarabajo, llevando un mensaje de aliento a los compatriotas peruanos residentes en otros países a no perder la fe en su selección y motivar el plantado de árboles. La bandera peruana estuvo siempre visible a los seis países que visitó.

Su primera parada fue Brasil donde recorrió 20 de sus 26 estados, posteriormente visitó gran parte de Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Para entonces su fanatismo, creencia en la selección peruana y testimonio de vida de trotamundos en familia hizo que el vocho de Javier Regalado sea considerado por los medios extranjeros como la casa rodante más pequeña del mundo.

“Yo pensé que mi viaje iba durar un año, cuando salí de Lima nadie creía en mí, me decian ese carro se va a malograr, no sirve que es viejo. Pero ellos se fijaban en el carro sin darse cuenta en el conductor y la pasión llevo”, expresó.

Regalado nos contó que su vochito del año ochenta se llama “Julio” en homenaje a un familiar muy querido que se lo obsequió.

Javier señaló que lleva la bandera chilena flameando en su vehículo al costado de la bandera peruana, debido a su agradecimiento con un empresario chileno. “Llegué a Argentina en noviembre del 2017 y no me quisieron renovar el seguro, tuve que venir al Perú para renovar el seguro pero me dieron la espalda”, recordó al borde las lágrimas.

Mi auto se iba a perder y un canal chileno difundió el problema en que estaba, y un millonario chileno y peruano llegaron a la Argentina y sacó mi vochito en flete a la frontera con Chile y pude continuar mi marcha, narró emocionado.

Javier Regalado indicó que el actuar de las autoridades argentinas se debió a que en su estancia en ese país defendió a Paolo Guerrero a quien acusaron de consumir sustancias prohibidas y por deslizar la posibilidad que Argentina estaba tras de ello.

“Ya teníamos un antecedente con Argentina en el mundial del 78 y con lo de Paolo me incomodó demasiado”, manifestó. Ya en territorio chileno su esposa e hija tuvieron que ir a Perú en avión, debido a que Javier Regalado tendrá su segundo hijo a quien le pondrá por nombre “Perú”.

A este emotivo chimbotano lo encontramos el fin de semana en su paso por Tacna con destino a Lima para estar presente ante el encuentro de Perú y Escocia a disputarse el 29 de mayo.

14 cámaras tiene acopladas al techo e interior del vehículo. Además cuenta con un televisor con señal satelital, acceso a internet y dispone de un panel solar.

Al interior de su auto Volkswagen, Javier Regalado lleva a su mascota un pececillo de acuario adquirido en Paraguay y que lo acompaña en su periplo.

De forma adaptada al vochito se le incorporó un horno microondas, el cual dispone de un enchufe de energía con voltaje regulable acorde al país donde este.

4 años es el lleva recorriendo varios países en su vocho.