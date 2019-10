Funcionarios en la gestión de Medina solo rinden a un 50%

Síguenos en Facebook

El gerente municipal de la MPT, Luis Benavides Balanza, reconoció que sus funcionarios no rindieron al 100%, por lo que, tras conversar con el alcalde provincial Julio Medina Castro, acordaron adelantar los cambios, ya que estos retrasaron información y no fueron ejecutores.

¿Cómo ve el desempeño de sus funcionarios, Ud. que es la máxima autoridad administrativa? Mira, la verdad es que estamos a un 50%, hay bastante... no puedo decir que todo el mundo trabaja al 100%, no sé si es porque sea fin de año, pero el alcalde ya hizo una evaluación y hemos conversado al respecto, seguro a fin de mes ya va haber novedades de los cambios.

¿Por qué el alcalde dijo primero que no haría cambios y después que los haría en esta quincena? No pues, es que yo entiendo que el alcalde, al referir que no iba a haber cambios hasta fin de año, es lo que él desea, pero los cargos de confianza estamos supeditados a ser cambiados en cualquier momento. Si no hay resultados él va a hacer los cambios, incluso yo, en cualquier momento me puede decir hasta aquí no más y eso lo sabe todo funcionario.

¿Por qué al 50%. Qué les faltó a los funcionarios? Hay algunas áreas que están flaqueando, no cumplen como debe ser.

¿No entregan informes, no ejecutan? Así es, tenemos retrasos.

¿Retrasos en qué sentido? En ejecución y entrega de documentación, no es pertinente como debería ser.

¿Eso se vio reflejado en el trabajo de la MPT hacia la ciudad? Más que todo es interno, más allá de todo eso, se está tratando de mejorar los servicios, Tributación sí trabaja, en obras se empezó tarde y la ciudadanía no puede ver una gran magnitud pero es por un bajo canon, pero de todas maneras hay retraso.

¿Cuáles son las áreas que flaquearon? No te podría decir porque son mis gerentes de líneas, pero como te digo ya se van a tomar decisiones.

¿Y se tomó alguna medida con Fiscalización luego que el Ministerio Público volviera a intervenir esa área? Se pidió el informe de Fiscalización, más allá lo que determine la Fiscalía, para tomar las acciones.

¿Está cumpliendo con cerrar locales? No hay que confundir, el que cierra locales es Ejecución Coactiva, Fiscalización inicia procesos, que efectivamente inició un montón de procesos y tiene su trámite respectivo que termina en Coactiva. Igual pedí el reporte de lo que se hizo desde el inicio de la gestión y con respecto a los dos locales, porque la denuncia viene por Omar y Geranios.

¿No ordenaron rotación de personal? Pero mira, más allá de lo que el personal pueda hacer, las cabezas son las que mandan. Claro les avisan por los operativos, pero eso puede ser una o dos veces, no va ser permanente, y por eso se pidió que los operativos sean permanente de tal manera que el local puede cerrar una o dos veces pero si somos constantes ya no va ser negocio mantenerlo cerrado. Esa es la idea de trabajo que se va a hacer.