La Contraloría observó el informe de gasto de 2,700 soles por viáticos asignados al gerente municipal de la Municipalidad de Tacna, Roger Choque Salcedo, por gestiones para la ejecución del mejoramiento vial de la avenida Jorge Basadre, tramo óvalo Cusco – avenida Basadre y Forero.

El gerente viajó a Lima del 15 al 19 de abril del 2021 para sustentar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, sin acreditarse su asistencia, ni existir información en las entidades sobre dichas gestiones.

Viáticos por comisión de servicios

A Roger Choque se le asignó 1,500 soles en viáticos por los días en Lima y 1,200 para la compra de pasajes en avión. El gerente tenía que presentar el expediente técnico ante Vivienda pero aduce en su informe de rendición de cuentas que la reunión fue virtual por haber protocolos de bioseguridad, pero en la cartera no hay registro de la reunión.

Además alega que presentó un CD ante una secretaría del ministerio con el expediente técnico del proyecto sin precisar la persona que lo recepcionó.

OCI verifica información

El personal del Órgano de Control Institucional verificó el registro de visitas a cargo de la oficina de atención al ciudadano del ministerio, donde no se encontró la recepción del CD que menciona el gerente.

La OCI constató que no se cumplió el servicio de comisión y no se sustenta el gasto por cuatro días de una acción virtual. Además advertir que los trámites que argumenta el gerente debió hacerse en un día y no justificarse los otros tres días del viaje.