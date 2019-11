Gestión en Alto de la Alianza no tiene resultados favorables para el distrito

El regidor de la comuna de Alto de la Alianza, Oscar Ninaja, manifestó que no hay resultados favorables para el distrito producto del desempeño de la actual administración municipal encabezada por Ángel Lanchipa Valdivia quien tampoco puede dar solución a los problemas que aquejan al distrito.

“Hasta ahora no se soluciona el problema del saneamiento del terreno del grifo municipal, el parque acuático aún no se liquida, el parque de la familia aún no se reinician en sus trabajos, tampoco se ha dado mantenimiento al parque jurásico”, manifestó.

El concejal indicó que debido al bajo rendimiento de los funcionarios que acompañan al burgomaestre en la reprogramación de la sesión de concejo hecha el martes 19 de noviembre no se toco el punto para recomendar al alcalde la destitución del gerente municipal Juan Quispe Cáceres.

“No vemos resultados en esta gestión a lo mucho un mantenimiento de una campo deportivo. Íbamos a tratar la posibilidad de recomendar y quitar la confianza al gerente municipal, pero el alcalde no permitió tocar este punto en agenda lo que supone una denuncia que estamos analizando”, expresó.

Ninaja recordó que a inicios de gestión el finado alcalde Víctor Gandarillas les subió el sueldo a sus funcionarios con la esperanza que trabajarían con ahínco por su distrito, sin embargo el concejal indicó que los trabajadores han defraudado la voluntad y memoria del exburgomaestre.