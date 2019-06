“Gobernador debe ordenar la gestión antes de pensar en viajar al extranjero”

Síguenos en Facebook

El consejero regional Jesús Chambi Flores manifestó que el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, antes de viajar a China debería ordenar los problemas que se tienen dentro de su gestión.

La autoridad regional junto a la presidenta del consejo regional, Luz Huancapaza Cora, fueron los únicos que se opusieron a la autorización para que el gobernador regional viaje a la República Popular de China por invitación de la Cámara de Comercio del país asiático.

“Mi posición es que la casa no esta ordenada, hay problemas en varias gerencias regionales, proyectos, faltan jefaturas, eso es primordial, las invitaciones siempre vienen, no es conveniente el viaje ahora, si quiere hacerlo debería ser por dos días a tres no más, por eso vote en contra”, expresó el representante del legislativo del GRT.

RECLAMO. Para Chambi Flores el gobernador Tonconi primero debe asumir los compromisos hechos entre ellos la reestructuración del Proyecto Especial Tacna, la ejecución de obras por impuesto que todavía no plantea al consejo regional, además de dar solución a los procesos arbitraje y laudos presentados por empresas contratistas.

Cuestionó que todavía no se ejecuten obras emblematicas en la nueva gestión regional y solo se hagan proyectos de continuidad que según sus evaluaciones no estarían cumpliendo con los plazos en los avances de ejecución.

Reitera que el primer año de gestión es para ordenar el trabajo al interior del gobierno regional y si desea viajar debería hacerlo el 2020.

También alertó que no es prudente el viaje ante la coyuntura por el “tarifazo” de la EPS Tacna donde el gobernador promueve una mesa de trabajo con el gobierno central.

“Si bien ya se aprobó por mayoría que viaje a China el gobernador debería reconsiderar y no hacerlo”, expresó.